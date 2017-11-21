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СМИ: "Газпром" стремится снизить цены на трубы большого диаметра для "Северного потока-2"


Газ / Компании / Индустрия / Металлургия

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. "Газпром" GAZP счел завышенной стоимость труб большого диаметра (ТБД), использующихся в том числе для проводки газа в систему "Северного потока 2", и расторг контракты на их поставку, уведомив трубные компании "об утрате интереса" к завершению закупок по прошлогоднему тендеру на 56,8 миллиарда рублей, пишут газеты в четверг.

Письма с уведомлением о расторжении контрактов трубные компании получили в среду, рассказали газете "Ведомости" два сотрудника разных контрагентов газовой компании. Причина – изменение ценовой политики "Газпрома" в отношении закупки ТБД, пояснил один из собеседников. Отправитель писем - ООО "Газпром комплектация", оно выступало заказчиком в этих трубных контрактах.

В свою очередь, источники газеты "Коммерсант" сообщили, что большую часть труб, предназначающихся, прежде всего, для расширения системы газопроводов для подачи газа в Nord Stream 2 ("Северный поток 2"), газовая монополия уже выкупила, и сейчас идет торг по цене оставшихся поставок, как и обсуждение ценообразования на 2018 год.

"Газпром" отменил закупку оставшегося объема ТБД по итогам тендера на 56,8 миллиарда рублей, проведенного в июне 2016 года, уточняет издание. Трубы предназначаются для проекта "Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец—КС Славянская" — это расширение сети газопроводов, прежде всего, для подачи газа в Nord Stream 2.

"Газпром" хочет снизить цены на ТБД, причиной и катализатором этого могло стать появление на трубном рынке нового игрока, заявил "Ведомостям" человек, близкий к одной из трубных компаний. "Цены с 2016 года ушли вниз, а трубники пытаются сделать вид, что текущая конъюнктура и последние договоренности этой поставки не касаются", – прокомментировал собеседник "Ведомостей" в "Газпроме".

"Ожидание, что цены на трубы не будут меняться или начнут снижаться, хотя сталь и нефть дорожают, противоречит мировым тенденциям и фундаментально необосновано", – считает, в свою очередь, аналитик БКС Кирилл Чуйко. Сейчас "идет активный переговорный процесс по выработке нового подхода к ценообразованию", и решение нужно найти "в ближайшее время", чтобы обеспечить непрерывный производственный процесс у всех сторон, заявили "Коммерсанту" в Фонде развития трубной промышленности.

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