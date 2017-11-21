Fitch повысило рейтинг "Новатэка"

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) "Новатэка" NVTK в национальной и иностранной валютах до "BBB" с "BBB-", прогноз стабильный, говорится в сообщении Fitch.

"Повышение отражает улучшение делового профиля компании в связи с запуском проекта "Ямал СПГ", ее мощный поток денежной наличности и ее низкий уровень кредитного плеча", - сказано в сообщении агентства.

"Ямал СПГ" реализует проект строительства завода по производству сжиженного природного газа на ресурсной базе Южно-Тамбеи?ского месторождения. Акционерами "Ямала СПГ" являются "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта будут построены три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая и одна дополнительная мощностью 1 миллион тонн.

Производство СПГ на первой технологической линии началось ранее в декабре.