ФСК: Дивиденды за 2017 г могут быть сопоставимы с прошлогодними 18 млрд руб

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Дивиденды акционерам ФСК за 2017 год могут быть сопоставимы с прошлогодними 18 миллиардами рублей, говорится в сообщении компании.

"Объем дивидендов за 2016 год стал крупнейшим в истории ФСК ЕЭС FEES, составив 18,1 миллиарда рублей. Размер выплат акционерам за 2017 год может быть сопоставим с прошлогодним", - сказано в сообщении.

Акционеры ФСК направили на выплату дивидендов по итогам 2016 года 18,185 миллиарда рублей - чуть больше 25% прибыли по МСФО, которая за 2016 год выросла в 1,6 раза и составила 68,382 миллиарда рублей. Кроме того, компания выплатила дивиденды по итогам первого квартала 2017 года в размере 1,42 миллиарда рублей.

ФСК осуществляет управление Единой национальной электрической сетью. Основным акционером ФСК является госкомпания "Россети", которой принадлежит 80,13% акций ФСК, напрямую Росимуществу принадлежит 0,59% акций, миноритарным акционерам — 19,28% акций.