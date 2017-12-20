OMV не ожидает больших требований о компенсации после взрыва в Баумгартене

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Австрийская нефтегазовая компания OMV не ожидает существенных требований о компенсации ущерба в результате взрыва на газораспределительном хабе Баумгартен, заявил агентству Рейтер глава компании Райнер Зееле.

"Ни в Австрии, ни в Италии не было отключено отопление и электричество", - сказал Зееле, поэтому он не ожидает никаких "серьезных требований" о компенсации.

Глава OMV также отметил, что пока не хотел бы делать предположения относительно причин взрыва. "У нас есть очень высокие шансы выяснить, что в действительности привело к аварии. Это займет еще несколько недель", - сказал Зееле агентству.

Он также сообщил, что OMV планирует объявить о своей новой бизнес-стратегии в марте. По его словам, компания станет больше, сосредоточится на более прибыльных продуктах и увеличит продажи за пределами Европы. На данный момент OMV уже увеличила объем добычи, в том числе благодаря работе в России, до 400 тысяч баррелей углеводородов в день, отмечает агентство.

Взрыв на территории газового хаба OMV в австрийском Баумгартене произошел утром 12 декабря. Погиб один и ранен 21 человек. Работа газового хаба была полностью остановлена, прекратились транзитные поставки в направлении Италии, Словении и Венгрии. На следующий день поставки газа были полностью восстановлены.

Центрально-европейский газовый хаб, расположенный в австрийском местечке Баумгартен на границе со Словакией, — международная площадка для торговли газом, входит в тройку крупнейших газораспределительных центров в Европе. Через газовую станцию Баумгартен проходит около трети всех поставок российского газа в Западную Европу.