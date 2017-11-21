"Газпром" уложил более 600 км "Турецкого потока" по двум ниткам

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. "Газпром" GAZP уложил более 600 километров газопровода "Турецкий поток" по двум ниткам, сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов.

"Уложено более 600 километров трубы по двум ниткам. Работа идет со скоростью примерно 4 километра в сутки, это очень высокий темп", - сказал Куприянов в интервью телеканалу "Россия 24".

"Работа идет полным ходом, и очевидно, что будет завершена в заявленные сроки", - добавил он.

"Газпром" 7 мая приступил к строительству морского участка газопровода "Турецкий поток". Проект предполагает строительство двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, ее планируется ввести в строй в марте 2018 года; вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы (срок ввода в эксплуатацию — 2019 год).