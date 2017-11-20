СМИ: Saudi Aramco начала переговоры о покупке доли в американском производителе СПГ

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Государственная нефтяная копания Саудовской Аравии Saudi Aramco начала переговоры о приобретении доли в американской Tellurian Inc. - производителе сжиженного природного газа (СПГ), сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Aramco начала переговоры о приобретении доли в Tellurian Inc., производителе сжиженного природного газа в Хьюстоне, или о покупке в будущем топлива компании", - приводит газета слова источников.

Источники также сообщили изданию, что Saudi Aramco заинтересована в приобретении активов в двух гигантских нефтегазовых бассейнах США - Permian и Eagle Ford F.

В октябре глава Saudi Aramco Амин Нассер сообщал, что компания рассматривает возможность покупки СПГ у России, а также возможность инвестирования в российского производителя СПГ. В ноябре в протоколе заседания межправительственной комиссии РФ и Саудовской Аравии сообщалось, что страны договорились изучить возможность участия Saudi Aramco в проекте "Новатэка" NVTK по строительству второго СПГ-завода российской компании — "Арктик СПГ-2".

В декабре глава "Новатэка" Леонид Михельсон заявил, что российская компания обсуждает с Саудовской Аравией возможность поставок СПГ в королевство.