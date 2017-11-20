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Добыча газа на месторождении Zohr в Египте в 2020 г составит до 28 млрд кубов


Газ / Компании

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Добыча газа на египетском месторождении Zohr в 2020 году составит до 28 миллиардов кубических метров, сообщает "Роснефть" ROSN в среду.

"НК "Роснефть" в составе международного консорциума начала добычу газа в рамках проекта по разработке месторождения Zohr... В 2020 году общая добыча газа на месторождении составит до 28 миллиардов кубических метров", — говорится в сообщении.

Проект реализуется на условиях концессии совместно с итальянской Eni S.p.A (60%) и британской BP (10%).

"Реализация проекта такого масштаба совместно с зарубежными партнерами позволит "Роснефти" увеличить опыт в освоении шельфовых месторождений и укрепить свои позиции на стратегически важных рынках Европы и Ближнего Востока в качестве энергетической компании мирового масштаба", — отметил главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин.

Zohr было открыто итальянской компанией Eni в 2015 году. Потенциал месторождения оценивается в объеме до 850 миллиардов кубометров газа и может удовлетворить спрос Египта на это сырье на несколько десятилетий.

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