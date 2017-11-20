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"Газпром нефть" выплатит за 9 месяцев 10 руб на акцию - 25% прибыли по МСФО


Компании / Нефть

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Акционеры "Газпром GAZP нефти" на внеочередном собрании одобрили рекомендованную советом директоров выплату промежуточных дивидендов за девять месяцев 2017 года в размере 10 рублей на акцию, что составляет 25% чистой прибыли по МСФО, говорится в сообщении компании.

Реестр акционеров для получения дивидендов закроется 29 декабря.

Уставный капитал "Газпром нефти" состоит из примерно 4,741 миллиарда обыкновенных акций, таким образом, суммарно дивидендные выплаты по итогам января-сентября 2017 года составят около 47,41 миллиарда рублей. Основным акционером - с долей 95,7% - является "Газпром", который получит от "дочки" примерно 45,4 миллиарда рублей. Остальной пакет обыкновенных акций (4,32%) распределен между миноритарными акционерами – физическими и юридическими лицами.

Чистая прибыль "Газпром нефти" за 9 месяцев текущего года составила 189 миллиардов рублей, увеличившись на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По итогам 2016 года "Газпром нефть" нарастила чистую прибыль по МСФО, относящуюся к акционерам, в 1,8 раза - до 200,179 миллиарда рублей. Дивиденды компании за 2016 год составили 50,64 миллиарда рублей (10,68 рубля на одну обыкновенную акцию), что соответствует 25,3% чистой прибыли по МСФО. Промежуточные дивиденды в 2016 году компания не выплачивала.

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