Миэнерго РФ: Минск не уведомлял об отказе от переговоров по поставкам электроэнергии

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Минэнерго РФ не получало официальных уведомлений от Белоруссии об отказе от переговоров по поставкам электроэнергии, сообщили агентству "Прайм" в пресс-службе ведомства.

"Официальных уведомлений от белорусской стороны об отказе от переговоров по поставкам электроэнергии в Минэнерго России не поступало", - сказали в пресс-службе.

Министр энергетики Белоруссии Владимир Потупчик в среду заявил, что страна не договорилась с Россией о стоимости импорта электроэнергии и с 2018 года отказывается от ее закупок.

Позднее в российском "Интер РАО" IRAO сообщили, что компания готова поставлять электроэнергию в Белоруссию при условии экономической целесообразности, в том числе в помесячном режиме.

"Интер РАО", которое является оператором экспорта-импорта электроэнергии в России, в 2016 году нарастило поставки в Белоруссию на 13%, до 3,18 миллиарда кВт*ч - это 18,7% от всего объема годового экспорта, Белоруссия была третьим крупнейшим импортером после Финляндии и Китая. За девять месяцев 2017 года поставки в Белоруссию снизились на 18,5% по сравнению с девятью месяцами 2016 года, составив 2,46 миллиарда кВт*ч. При этом доля страны в общем объеме экспорта "Интер РАО" увеличилась до 19,4% и она поднялась на второе место после Финляндии.

Белоруссия в первом полугодии 2017 года снизила импорт электроэнергии на 20,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 1,06 миллиарда кВт*ч. По информации пресс-службы Минэнерго страны, согласно имеющимся договоренностям, прогноз импорта электроэнергии по итогам 2017 года составляет 2,56 миллиарда кВт*ч, причем поставки предусмотрены только из России.