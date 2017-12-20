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ФСК по итогам 2017 г ожидает роста чистой прибыли по МСФО на 15%


Компании / Энергосети

 

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. ФСК по итогам 2017 года ожидает роста чистой прибыли по МСФО на 15%, до 78-79 миллиардов рублей, скорректированной EBITDA - на 5,5%, до 123 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.

"По итогам года ожидается (по МСФО) рост прибыли на 15% - до 78-79 миллиардов рублей, скорректированной EBITDA - на 5,5% - до 123 миллиардов рублей. Положительная тенденция финансовых показателей сохраняется уже в течение четырех лет подряд", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что компания сохраняет высокий уровень финансовой устойчивости - в 2017 году ей присвоен наивысший (ААА) кредитный рейтинг по национальной шкале АКРА, международные - сохранены на суверенном уровне.

"Долговой портфель сбалансирован, его средняя стоимость составляет менее 6%. В ходе последних размещений облигаций серий БО-03 и БО-04 сформированы самые выгодные для компании условия рыночных заимствований начиная с 2010 года", - отмечает компания.

Среди приоритетов 2018 года глава ФСК Андрей Муров назвал обеспечение высокого уровня надежности и качества услуг, дальнейшее наращивание внутренней эффективности, сохранение финансовой устойчивости, рост дивидендной доходности для акционеров.

ФСК осуществляет управление Единой национальной электрической сетью. Основным акционером ФСК является госкомпания "Россети", которой принадлежит 80,13% акций ФСК, напрямую Росимуществу принадлежит 0,59% акций, миноритарным акционерам — 19,28% акций.

 

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