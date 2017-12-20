Польша и Словакия получили от ЕК 108 млн евро на строительство газопровода-интерконнектора

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Словацкий газотранспортный оператор Eustream и польский Gaz-System получили грант в размере 107,7 миллиона евро от исполнительной структуры Евросоюза по энергетическим проектам на строительство газопровода-интерконнектора, который соединит газотранспортные системы Польши и Словакии, говорится в сообщениях обеих компаний.

Исполнительное агентство "Инновации и сети" (Innovation and Networks Executive Agency, INEA), которое является структурой Фонда Европейского объединения (Connecting Europe Facility, CEF) Европейской комиссии, выделит 55,2 миллиона евро компании Eustream и 52,5 миллиона - Gaz-System.

"На проект выделена одна из самых крупных сумм по финансированию из 18 энергетических проектов, выбранных в 2017 году Еврокомиссией", - говорится в сообщениях.

Ожидается, что реализация проекта позволит странам Центральной и Восточной Европы получить прямой доступ к различным источникам газоснабжения на севере, таким как терминалы по сжиженному природному газу (СПГ) в Балтийском море (СПГ-терминал Свиноуйсьце, СПГ-терминал в Клайпеде через газовый интерконнектор Польша-Литва) и в Норвегии (по газопроводу Baltic Pipe).

Кроме того, новая ветка газопровода будет соединена с газовым интерконнектором Словакия-Венгрия и, как ожидается, с проектируемым газопроводом Eastring, который будет проходить по территории Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии.

Ранее Gaz-System сообщал, что свою часть гранта использует на строительство газопровода Страхочина — Граница Польши, а также компрессорной станции в Страхочине. Длина польской части газопровода до границы составит около 59 километров, а общая длина интерконнектора с учетом газопровода на словацкой стороне — 165 километров. Начало строительных работ на газопроводе планируется на вторую половину 2018 года, а их завершение — в 2020 году.