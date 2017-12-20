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Алжирская Sonatrach договорилась с BP и Statoil об инвестициях в добычу 11 млрд кубов газа


Газ / Компании

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Алжирская государственная компания Sonatrach подписала контракт с британской BP и норвежской Statoil на добычу дополнительных 11 миллиардов кубометров газа на своем месторождении Tiguentourine в рамках плана по привлечению инвестиций в оптимизацию его работы, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на генерального директора Sonatrach Абдельмумена Ульд Каддура (Abdelmoumen Ould Kaddour).

"Sonatrach, British Petroleum и Statoil подписали соглашение об инвестировании 500 миллионов долларов в добычу дополнительного резерва объемом в 11 миллиардов кубометров", - заявил Каддур агентству.

Сейчас на Tiguentourine добывается 9 миллиардов кубических метров газа в год, но для поддержания этого уровня добычи после 2035 года требуется вливание большего количества инвестиций, отмечает агентство. На месторождении было произведено 78 миллиардов кубических метров газа с учетом инвестиций в размере 3,4 миллиарда долларов с момента его открытия в 2006 году.

Sonatrach — крупнейшая нефтегазовая компания в Алжире и Африке, осуществляет деятельность в области разведки, добычи, трубопроводного транспорта и сбыта углеводородного сырья и продуктов.

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