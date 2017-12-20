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МЧС: Почти 100 горняков эвакуируют из шахты в Новокузнецке из-за обрушения


Компании

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Девяносто шесть горняков эвакуируированы после обвала породы в шахте "Есаульская" в Новокузнецке, сообщил представитель МЧС РФ.

"Всего в шахте на момент ЧП было 99 горняков, 96 выведены на поверхность, связь с тремя шахтерами, заблокированными в забое, установлена", - сказал он.

Спасатели установили связь с тремя горняками, заблокированными в шахте "Есаульская" в Новокузнецке в результате обрушения, сообщил представитель МЧС РФ.

"Связь с ними установлена, вентиляция работает исправно", - сказал он.

Шахта "Есаульсая" принадлежит компании "Южкузбассуголь", входящей в группу Evraz. Шахта образованна в 1984 году, разрабатывает Байдаевское каменноугольное месторождение.

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