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Руководителям Shell и Eni предъявлены обвинения по делу о коррупции в Нигерии


Компании / Нефть

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Итальянский суд привлек в качестве обвиняемых по делу о коррупции Royal Dutch Shell PLC, гендиректора итальянской нефтегазовой компании Eni SpA и других руководителей. Дело касается сделки 2011 года по приобретению прав на буровые работы у берегов Нигерии, сообщает Dow Jones.

Прокуратура в документации для суда указала, что гендиректор Eni Клаудио Дескальци и другие руководители Shell и Eni знали, что большая часть из 1,3 млрд долларов, которые Eni и Shell выплатили правительству Нигерии для приобретения прав, будет использована для взяток. Согласно судебным материалам, сторона обвинения намерена настаивать на том, что Гудлак Джонатан, занимавший пост президента Нигерии в момент сделки, получил часть откатов.

Слушания должны начаться 5 марта. Этот процесс – редкий случай, когда высшему руководству компаний из нефтяного сектора предъявляют уголовные обвинения по делу о коррупции.

Как ожидается, прокуратура тщательно проанализирует операции этих компаний и в целом бизнесы отрасли, которая часто работает в странах с процветающей коррупцией, например в Нигерии.

В число других руководителей, которые были привлечены к суду, входит Паоло Скарони, занимавший пост гендиректора Eni на момент сделки, и Малькольм Бриндед, который на тот момент был директором по мировой разведке и добыче Shell. Бриндед с тех пор уже не работает в компании.

Совет директоров Eni заявил, что "полностью уверен" в непричастности Дескальци к незаконным действиям, и подтвердил "уверенность в том, что компания не была замешена в предполагаемой коррупции". Eni заявила, что заказала независимую проверку по поводу этого вопроса и удостоверилась в невиновности своих руководителей.

"Eni полностью доверяет суду и уверена, что в ходе процесса будет найдено подтверждение добросовестности и корректности ее действий", – заявила компания.

Shell указала, что "разочарована" обвинениями, но полагает, что в ходе судебного процесса не будет приведено никаких свидетельств против компании или ее бывших сотрудников. "В нашей компании нет места коррупции и взяточничеству", – добавила она.

Бриндед заявил следующее: "Я не сделал ничего противозаконного и, полагаю, это станет ясно в ходе судебного процесса. Я повторяю: обвинения против меня совершенно необоснованны".

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