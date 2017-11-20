FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Статьи

Все статьи

Мнения аналитиков

Все мнения

Eni начала добычу природного газа на египетском месторождении Zohr


Газ / Компании

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Итальянская нефтегазовая компания ENI SpA сегодня объявила, что начала добычу газа на морском месторождении Zohr у берегов Египта, сообщает Dow Jones.

Месторождение расположено в блоке Shorouk к северу от города Порт-Саид. Оно было обнаружено в августе 2015 года и является самым крупным из газовых месторождений, когда-либо открытых в Египте. Запасы природного газа, по оценкам ENI, могут составлять более 30 трлн кубических футов.

Как заявил гендиректор ENI Клаудио Дескальци, этот проект "полностью изменит нефтегазовую сферу Египта… и страна в будущем сможет превратиться из импортера в экспортера природного газа".

ENI в блоке Shorouk принадлежит 60%-ная доля, тогда как российская "Роснефть" ROSN и британская BP PLC владеют 30% и 10% соответственно.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ