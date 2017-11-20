Eni начала добычу природного газа на египетском месторождении Zohr

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Итальянская нефтегазовая компания ENI SpA сегодня объявила, что начала добычу газа на морском месторождении Zohr у берегов Египта, сообщает Dow Jones.

Месторождение расположено в блоке Shorouk к северу от города Порт-Саид. Оно было обнаружено в августе 2015 года и является самым крупным из газовых месторождений, когда-либо открытых в Египте. Запасы природного газа, по оценкам ENI, могут составлять более 30 трлн кубических футов.

Как заявил гендиректор ENI Клаудио Дескальци, этот проект "полностью изменит нефтегазовую сферу Египта… и страна в будущем сможет превратиться из импортера в экспортера природного газа".

ENI в блоке Shorouk принадлежит 60%-ная доля, тогда как российская "Роснефть" ROSN и британская BP PLC владеют 30% и 10% соответственно.