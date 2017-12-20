Катарская Qatargas будет поставлять австрийской OMV 1,1 млн тонн СПГ в год

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Катарская Qatargas Operating Company Limited (Qatargas) подписала новое соглашение о купле-продаже с австрийской OMV Gas Marketing & Trading GmbH (OMV), согласно которому Qatargas будет ежегодно поставлять 1,1 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) австрийской компании, говорится в пресс-релизе Qatargas.

Соглашение о поставках, которые начнутся в январе 2019 года, заключено сроком на пять лет. Поставки СПГ будут производиться на терминал GATE в Роттердаме и их будет осуществлять компания Qatar Liquefied Gas Company Limited (Qatargas 4), которая является совместным предприятием Qatar Petroleum (70%) и Shell (30%).

"Этой сделкой Qatargas еще раз продемонстрировала свое умение использовать новые возможности и расширять сеть своих клиентов на развивающемся рынке", - приводятся в сообщении слова президента и главного исполнительного директора Qatar Petroleum Саада Шерида Аль-Кааби (Saad Sherida Al-Kaabi).

OMV - одна из крупнейших компаний в Центральной Европе. Занимается разведкой и добычей углеводородов в 17 странах, включая страны Северной Африки, Северо-Запада Европы, Ближнего Востока, Каспийского региона, Австралию и Новую Зеландию.