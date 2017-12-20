Белоруссия с 2018 года прекратит импорт электроэнергии из РФ из-за цены

МИНСК, 20 дек - ПРАЙМ. Министр энергетики Белоруссии Владимир Потупчик в среду заявил, что Минск не договорился с Москвой о стоимости импорта электроэнергии, поэтому с 2018 года страна отказывается от ее закупок.

Об этом он заявил в ходе выступления в парламенте Белоруссии.

"Мы завершили переговоры с Россией. По тем ценам, которые нам предлагает Россия, мы не будем покупать, будем собственной выработкой замещать. С 2018 года отказываемся от импорта электроэнергии", - считает Потупчик.

В первом полугодии текущего 2017 года Минск снизил импорт электричества на 20,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года: он составил до 1,06 млрд кВт.ч. По данным пресс-службы Минэнерго Белоруссии, согласно имеющимся договоренностям, прогноз импорта электроэнергии за весь 2017 год должен составить 2,56 млрд кВт.ч. Поставки, отмечает пресс-служба, предусмотрены только из России.

До этого Белоруссия планировала в 2020 году отказаться от импорта электроэнергии после ввода в эксплуатацию блоков строящейся Белорусской АЭС и даже рассмотреть варианты экспорта электроэнергии.