"Газпром нефть" и OIEC представили планы по разработке двух месторождений в Иране

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. "Газпром нефть" и иранская Нефтяная инженерно-строительная компания (Oil Industries Engineering and Construction, OIEC) представили Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) планы по разработке двух нефтегазовых месторождений в Иране - Шангуле (Changuleh) и Азар (Azar), сообщает агентство Shana.

"В понедельник руководители двух компаний провели встречу с высокопоставленными должностными лицами NIOC, в том числе с заместителем управляющего директора NIOC Голямрезом Манучехри (Gholamreza Manouchehri), чтобы представить свои планы по разработке месторождений", - говорится в сообщении.

В конце ноября глава дирекции по крупным проектам "Газпром нефти" Денис Сугаипов заявлял, что компания видит перспективы создания единого инфраструктурного кластера на базе двух нефтегазовых месторождений в Иране - Шангуле и Азар. Он отмечал, что у "Газпром нефти" есть возможность обмениваться геологической информацией, делать оценки и, не исключено, выйти с совместным предложением по разработке до четырех месторождений в Иране. Кроме того, Шангуле и Азар потенциально могут быть связаны в единый инфраструктурный кластер с месторождением Бадра в Ираке.

В декабре 2016 года "Газпром нефть" и NIOC заключили меморандум о сотрудничестве. В частности, речь шла об участии российской компании в освоении месторождений Шангуле и Чешмех-Хош в провинции Илам на границе с Ираком.