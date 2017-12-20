Добыча жидких углеводородов в Норвегии в ноябре упала на 5%

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Объем добычи жидких углеводородов на норвежских нефтегазовых месторождениях в ноябре, по предварительным данным, сократился на 5,3% по сравнению с окончательными данными за октябрь, составив 1,813 миллиона баррелей в день, говорится в докладе Норвежского нефтяного директората (Norwegian Petroleum Directorate, NPD).

Согласно итоговым данным, объем добычи жидких углеводородов в стране в октябре составил 1,915 миллиона баррелей в день.

Средний дневной объем добычи нефти в Норвегии в ноябре составил 1,466 миллиона баррелей в день, что на 9% ниже прогноза NPD. Объем добычи широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) составил 316 тысяч баррелей в сутки, конденсата - 31 тысячу баррелей.

Норвегия является крупнейшей нефтегазодобывающей страной в Европе. Согласно информации Еврокомиссии, на нефтегазовый сектор приходится около 22% ВВП страны и 67% экспорта. По данным BP, доля Норвегии на мировом нефтяном рынке составляет 2%. Практически весь экспорт газа идет в страны ЕС, Норвегия покрывает более 20% газовых потребностей Евросоюза.