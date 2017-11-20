"Газпром" увеличил инвестпрограмму на 2018 год на 16%

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Совет директоров "Газпрома" GAZP утвердил бюджет и инвестиционную программу на 2018 год, которая составила 1,278 триллиона рублей, говорится в сообщении компании.

В октябре совет директоров "Газпрома" утвердил увеличение инвестпрограммы компании на 2017 год на 217 миллиардов рублей - до 1,1 триллиона рублей. Таким образом, инвестпрограмма компании на 2018 год выросла на 16,2%, до 1,278 триллиона рублей.

"В соответствии с инвестиционной программой на 2018 год, общий объем освоения инвестиций составит 1,278 триллиона рублей. В том числе на проекты капитального строительства предусмотрено 798,428 миллиарда рублей, на приобретение в собственность "Газпрома" внеоборотных активов - 40,983 миллиарда рублей. Объем долгосрочных финансовых вложений - 439,419 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.

Компания отмечает, что основные показатели инвестпрограммы не изменились по сравнению с вариантом, одобренным правлением "Газпрома" в ноябре текущего года. "Согласно утвержденному бюджету (финансовому плану) "Газпрома" на 2018 год, размер внешних финансовых заимствований составит 416,971 миллиарда рублей. Принятый финансовый план обеспечит покрытие обязательств "Газпрома" без дефицита, в полном объеме", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению компании, инвестпрограмма "Газпрома" на 2018 год предусматривает реализацию всех стратегически важных проектов компании. Среди них - обустройство Чаяндинского месторождения, строительство Амурского газоперерабатывающего завода, газотранспортные проекты "Сила Сибири", "Турецкий поток" и "Северный поток-2", развитие газотранспортной системы в Северо-Западном регионе России, а также проекты, обеспечивающие пиковый баланс газа на среднесрочную перспективу.

Глава компании Алексей Миллер в конце ноября сказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что "Газпром" в 2018 году планирует увеличить объемы финансирования программы газификации на 25%, добавив тогда, что в 2018 году объем инвестиций составит 1,28 триллиона рублей, а в 2019 году - 1,4 триллиона рублей.