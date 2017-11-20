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Совет директоров "Газпрома" одобрил внесение 11,9 млрд руб в ГЭХ для Грозненской ТЭС


Газ / Компании

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Совет директоров "Газпрома" GAZP одобрил внесение в уставный капитал "Газпром энергохолдинга" (ГЭХ) 11,9 миллиарда рублей, говорится в сообщении газовой компании.

"Согласовать приобретение ПАО "Газпром" доли в уставном капитале ООО "Газпром энергохолдинг" путем внесения дополнительного вклада в размере 11,936 миллиарда рублей с оплатой денежными средствами, по итогам которого номинальная стоимость принадлежащей "Газпрому" 100-процентной доли в уставном капитале "Газпром энергохолдинга" составит 227 миллиардов рублей", - говорится в решении совета директоров.

Речь идет о предоставлении финансирования ГЭХ для строительства Грозненской тепловой электростанции (ТЭС), поясняли РИА Новости в пресс-службе "Газпрома", когда было анонсировано рассмотрение этого вопроса советом директоров.

Проект строительства Грозненской ТЭС мощностью 360 МВт реализует входящая в "Газпром энергохолдинг" компания ОГК-2. Как сообщал в марте в интервью РИА Новости генеральный директор ГЭХ Денис Федоров, инвестиции в строительство ТЭС оцениваются в 25-26 миллиардов рублей.

ТЭС будет построена на юго-западной окраине Грозного, в Заводском районе, на территории бывшей Грозненской ТЭЦ-3.

Строительство Грозненской ТЭС осуществляется в рамках договора на поставку мощности (ДПМ), гарантирующего окупаемость инвестиций. В соответствии с ДПМ, поставки мощности первого блока Грозненской ТЭС запланированы с 1 июля 2018 года, второго - с 1 января 2019 года.

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