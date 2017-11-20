Путин: Сербия может стать важным транзитером газа, подключившись к "Турецкому потоку"

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Сербия может стать важным транзитером российского газа, подключившись к проекту строительства газопровода "Турецкий поток", заявил президент РФ Владимир Путин.

"В перспективе Сербия, помимо крупного рынка сбыта российского газа, может стать и важным звеном в его транзите. Прорабатывается вопрос подключения сербских партнеров к реализуемому "Газпромом" проекту строительства нового маршрута поставок энергоносителей - "Турецкому потоку", - сказал Путин по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем.

Объем поставок российского газа в Сербию к 2022 году может вырасти до 3,5 миллиарда кубометров газа, отметил Путин.

Согласно дополнению к контракту на поставку российского газа в Сербию, подписанному в рамках визита Вучича в Москву, "Газпром" GAZP с 2018 года увеличит ежегодные объемы поставок в эту страну до 2 миллиардов кубометров.