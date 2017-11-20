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"Газпром" с 2018 г увеличит объемы поставок газа в Сербию до 2 млрд кубов в год


Газ / Компании

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Дополнение к контракту на поставку российского газа в Сербию предусматривает увеличение ежегодных объемов поставок с 2018 года с 1,5 миллиарда до 2 миллиардов кубометров, говорится в пресс-релизе "Газпрома" GAZP.

Во вторник в Москве председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и генеральный директор ГП "Сербиягаз", член наблюдательного совета АО "Югоросгаз" Душан Баятович подписали дополнение к долгосрочному контракту между "Газпром экспортом" и "Югоросгазом" на поставку российского газа в Сербию.

Церемония состоялась в присутствии президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича.

"В соответствии с документом, объемы поставок российского газа в рамках действующего контракта, начиная с 2018 года, будут увеличены с 1,5 миллиарда кубометров до 2 миллиардов кубометров в год", - сообщает "Газпром".

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