Путин: межправкомитет по сотрудничеству РФ и Сербии пройдет в ближайшее время

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Заседание межправительственного комитета по экономическому и научно-техническому сотрудничеству России и Сербии планируется в ближайшее время, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Вопросами углубления торгово-инвестиционного взаимодействия вплотную занимается межправкомитет по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В ближайшее время планируется проведение его очередного заседания", - заявил Путин по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем.

Глава государства отметил, что товарооборот между странами за первые девять месяцев увеличился на 26% по сравнению с 2016 годом, до 1,5 миллиарда долларов, а также расширяются совместные инвестиции, в Сербии накоплено свыше 4 миллиардов долларов российских капиталов, а сербские партнеры вложили около 1,5 миллиарда долларов в экономику России.

Президент РФ также сообщил, что Россия намерена углублять сотрудничество с Сербией в кредитно-банковской сфере. "Настроены углублять сотрудничество в кредитно-банковской сфере. В Сербии представлены Сбербанк SBER, ВТБ, которые сопровождают инвестиционную деятельность российских и сербских компаний, предлагают широкий спектр услуг для физических лиц", - сказал Путин.

Лидер РФ заявил, что Москва рассчитывает, что реализация подписанной РФ и Сербией межправительственной декларации о сотрудничестве по модернизации экономик будет способствовать запуску новых совместных проектов, налаживанию промышленной кооперации и высокотехнологичных производств.

По словам российского лидера, вопросами углубления торгово-инвестиционного взаимодействия вплотную занимается межправкомитет по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

"Хорошим подспорьем в работе МПК станет подписанная только что межправительственная декларация о сотрудничестве по модернизации экономик. Рассчитываем, что реализация декларации будет способствовать запуску новых совместных проектов, налаживанию промышленной кооперации и высокотехнологичных производств", - сказал Путин.

Россия и Сербия укрепляют взаимодействие в сфере транспортной инфраструктуры, российская компания РЖД ведет комплексную работу по развитию железных дорог Сербии, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров со своим сербским коллегой Александром Вучичем.

"Укрепляется взаимодействие в сфере транспортной инфраструктуры, РЖД реализует программу комплексного развития железных дорог Сербии и обновления подвижного состава. При этом финансирование проекта осуществляется за счет российского госкредита в размере 800 миллионов долларов", - сказал Путин.

По словам президента РФ, создание зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Сербией открыло бы новые возможности для укрепления деловых связей.

"Новые возможности для наращивания деловых связей открыло бы создание зоны свободной торговли между ЕАЭС и Сербией. Соответствующие экспертные консультации уже ведутся. Рассчитываем, что их итогом станет подписание взаимовыгодного соглашения о ЗСТ", - сказал Путин.

Президент Сербии находится в России с рабочим визитом до 20 декабря.