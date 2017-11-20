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Россия и Сербия договорились о реэкспорте российского газа


Газ / Компании

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Россия и Сербия подписали изменения в межправительственное соглашение о поставках газа в республику, разрешающие Сербии реэкспортировать российский газ.

Соответствующий протокол о внесении изменений в межправсоглашение был подписан в ходе официального визита президента Сербии Александра Вучича в РФ.

Кроме того, глава "Газпрома" GAZP Алексей Миллер и генеральный директор "Сербиягаза" Душан Баятович подписали дополнение к контракту на поставку российского газа в Сербию.

Незадолго до визита правительство РФ сообщило об одобрении проекта изменений в межправсоглашение, отменяющих условие, по которому газ, поставляемый в Сербию, предназначается только для потребления на внутреннем рынке республики. Таким образом, подписанный документ фактически разрешают Сербии реэкспорт российского газа.

В конце ноября глава "Газпрома" Алексей Миллер обсудил с сербским лидером в Белграде реализацию проекта "Турецкий поток", который предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, ее планируется ввести в строй в марте 2018 года; вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы (срок ввода в эксплуатацию - 2019 год).

Рассматриваются два варианта продолжения "Турецкого потока": через Болгарию и Сербию, либо через Грецию и Италию. В середине октября министр энергетики РФ Александр Новак говорил, что протокол между "Газпромом" и Турцией по сухопутному участку второй нитки "Турецкого потока", где и будет определен окончательный маршрут газопровода, планируется согласовать до конца года.

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