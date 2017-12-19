Саудовская Аравия приняла самый большой годовой бюджет в истории с доходами $215 млрд

ДУБАЙ, 19 дек - ПРАЙМ. Правительство Саудовской Аравии одобрило самый крупный бюджет в истории королевства за 1439-1440 финансовый год (по мусульманскому календарю хиджре) с доходами в размере 783 миллиарда реалов (около 215 миллиардов долларов). 1439 год по хиджре начался 21 сентября 2017 года.

Саудовский Король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд огласил параметры бюджета в прямом эфире саудовского телеканала "Аль-Ихбария".

"Это самый большой бюджет в истории королевства, несмотря на снижение цен на нефть. Его доходная часть составляет 783 миллиарда реалов (около 215 миллиардов долларов), расходы - 978 миллиардов реалов (около 268 миллиардов долларов), дефицит бюджета составит 195 миллиардов реалов (более 53 миллиардов долларов)", - отметил Аль Сауд.

Саудовский монарх подчеркнул, что нефтяные доходы в этом бюджете удалось сократить почти на 50%.

Он отметил, что королевство "продолжит бороться с коррупцией и придерживаться политики по сбережению средств".

Саудовские СМИ ранее сообщили, что дефицит бюджета сократился до 8,9% от ВВП впервые с 2015 года.