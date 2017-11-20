"Лукойл" поставит в Белоруссию в 2018 г 2,5 млн тонн нефти на $875 млн

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. "Лукойл" LKOH заключила со своим дочерним предприятием ИООО "Лукойл Белоруссия" контракт на поставку в Белоруссию в 2018 году 2,5 миллиона тонн нефти на сумму около 875 миллионов долларов, говорится в сообщении "Лукойла".

Сделка совершена на условиях поставки "DDU Новополоцк (ОАО "Нафтан") и/или Мозырь (ОАО "Мозырский НПЗ")", отмечается в сообщении.

Поставки будут осуществляться трубопроводным транспортом в течение января по декабрь 2018 года в соответствии с месячными программами поставок.

В конце прошлого года "Лукойл" заключил контракт на поставку нефти в Белоруссию в 2017 году в объеме 2,5 миллиона тонн нефти на сумму около 550 миллионов долларов.