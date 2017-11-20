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СП "Новатэка" и "Газпром нефти" приобрело лицензию на Осенний участок в ЯНАО за 1,4 млрд руб


Газ / Компании / Нефть

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. "Арктикгаз" (совместное предприятие "Новатэка" NVTK и "Газпром нефти" GAZP ) приобрело лицензию на разработку Осеннего участка недр в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) за 1,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении "Новатэка".

"ПAO "Новатэк" сообщает, что совместное предприятие компании АО "Арктикгаз" выиграло аукцион на право пользования недрами Осеннего участка с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья... По итогам аукциона разовый платеж за пользование недрами определен на уровне 1,402 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.

Суммарный ресурсный потенциал участка составляет 4,411 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента углеводородов по российской классификации, отмечается в релизе. Лицензия выдается сроком на 25 лет.

"Арктикгаз" владеет лицензиями на разведку и добычу месторождений Самбургского лицензионного участка и на геологическое изучение и добычу углеводородов в пределах Ево-Яхинского, Яро-Яхинского и Северо-Часельского лицензионных участков.

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