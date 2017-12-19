"Нафтогаз" по итогам 9 месяцев увеличил чистую прибыль на 15%

КИЕВ, 19 дек - ПРАЙМ. НАК "Нафтогаз Украины" по итогам девяти месяцев 2017 года получила 27,1 миллиарда гривен (972 миллионов долларов по текущему официальному курсу) чистой прибыли, что на 15% превышает результат за аналогичный период 2016 года, прежде всего за счет роста результатов сегмента транзита природного газа, сообщает во вторник пресс-служба компании.

"Группа "Нафтогаз" опубликовала консолидированную финансовую отчетность за девять месяцев 2017 года, … не проверенную аудитором. … Группа получила 27,1 миллиарда гривен чистой прибыли. Эта сумма на 15% превышает результат за аналогичный период 2016 года, прежде всего за счет роста результатов сегмента транзита природного газа", - говорится в сообщении.

В частности, согласно данным компании, среди прибыльных сфер значится сегмент производства природного газа, он принес прибыль в размере 27,8 миллиарда гривен (997 миллионов долларов) по сравнению с 10,4 миллиарда гривен (373 миллионов долларов), полученными за девять месяцев 2016 года.

Также сообщается, что сегмент транспортировки и распределения природного газа по результатам девяти месяцев 2017 года принес 25,2 миллиарда гривен (904 миллиона долларов), что на 37% превышает результат соответствующего периода 2016 года в связи с увеличением объемов транзита и девальвации гривны по отношению к доллару. Также прибыльными по итогам девяти месяцев текущего года для группы были сегмент переработки нефти и газового конденсата, а также транспортировка нефти.

При этом, согласно сообщению, в сегменте продажи и поставки природного газа группа понесла убыток в размере почти 8,1 миллиарда гривен (290 миллионов долларов).

"Сегмент хранения природного газа принес убыток в сумме 1,8 миллиарда гривен (64 миллиона долларов - ред.), что на 7% больше по сравнению с девятью месяцами 2017 года. Кроме того, по итогам девяти месяцев 2017 года был убыточным сегмент производства сырой нефти и газового конденсата", - сообщает компания.