Города Хельсинки и Вантаа могут выйти из проекта АЭС "Ханхикиви-1" с участием РФ

ХЕЛЬСИНКИ, 19 дек - ПРАЙМ. Городской совет Хельсинки изучает вопрос о возможном выходе из проекта строительства АЭС "Ханхикиви-1", генеральным подрядчиком которой выступает "Росатом", сообщила газета Iltalehti со ссылкой на члена горсовета.

Неделю назад эту же инициативу одобрил городской совет города Вантаа.

Крупнейшим российским инвестиционным проектом на территории Финляндии является строительство АЭС "Ханхикиви-1" на северо-западе страны финской компанией Fennovoima с участием "Росатома". Завершить проект планируется в 2024 году. Его стоимость оценивается в 6-7 миллиардов евро. Vantaa Energia, акционер компании, которая строит АЭС, на 60% принадлежит Хельсинки, на 40% Вантаа, и имеет самую большую долю среди муниципалитетов.

"Хорошо, что решения приняты совместно. В Вантаа и Хельсинки состоялись обсуждения, где пришли к выводу, что это не выгодный проект для налогоплательщиков", - заявила автор инициативы, член городского совета Хельсинки Эмма Кари.

В инициативе описаны различные факторы, связанные со строительством и энергополитикой ЕС. Сейчас города запустили процедуру изучения юридических возможностей выхода из проекта строительства АЭС, ожидается, что результаты будут представлены весной 2018 года.

Комментарий компании Fennovoima относительно этого сообщения пока не поступал.