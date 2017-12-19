"Русгидро" может провести допэмиссию объемом 13-14 млрд руб в течение нескольких лет

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. "Русгидро" в течение нескольких лет может провести допэмиссию акций объемом 13-14 миллиардов рублей, сообщил в ходе дня инвестора и аналитика глава компании Николай Шульгинов.

"У нас обсуждается на несколько лет вперед последовательная допэмиссия объемом 13-14 миллиардов рублей", - сказал Шульгинов, добавив, что небольшая допэмиссия не исключается уже в 2018 году.

Он отметил, что привлечение средств необходимо для финансирования инвестпрограммы, в первую очередь для строительства линии электропередачи 110 кВ Певек-Билибино на Чукотке.

По словам представителя компании, для финансирования инвестпрограммы в следующем году компания не исключает размещения облигаций.