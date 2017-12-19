Долг "Русгидро" на конец ноября 2017 г составил 213,5 млрд руб

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Долг группы "Русгидро" на конец ноября 2017 года составил 213,5 миллиарда рублей, говорится в презентации компании, подготовленной ко дню инвестора и аналитика.

"По состоянию на 30 ноября 2017 года общий объем финансового долга группы "Русгидро" оценивается в объеме 213,5 миллиарда рублей. Средневзвешенный срок до погашения долга превышает 2,6 года, средняя ставка заимствования в рублях - около 9% годовых", - говорится в презентации.

Согласно материалам, долговая нагрузка группы по показателю чистый долг/EBITDA снизилась до уровня 1,4.