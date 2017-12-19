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СМИ: Бывший владелец шахты "Грамотеинская" требует от России $500 млн


Компании
  • Шахта Грамотеинская в Кемеровской области
    © Меркатор,

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Британская инвестгруппа Lehram Capital Investments требует от российских властей компенсировать убытки в 500 миллионов долларов за якобы незаконное лишение ее угольного актива в Кузбассе и планирует обратиться с иском в международный арбитраж, если соглашение не будет достигнуто за три месяца, пишет газета Financial Times со ссылкой на имеющиеся у нее документы.

По данным FT, юристы британской компании направили соответствующее письмо в министерство юстиции РФ на прошлой неделе. Lehram Capital утверждает, что в 2013 году ее при участии региональных властей незаконно лишили права собственности на угольную шахту "Грамотеинская" в Кузбассе, а контроль над ней перешел к структурам бизнесмена Александра Щукина. При этом попытки компании оспорить сделку провалились.

Lehram Capital купила шахту "Грамотеинская" в Кемеровской области в октябре 2013 года. До этого времени она входила в состав группы Evraz. Двумя месяцами позже гендиректор Lehram Игорь Рудык был задержан российскими правоохранительными органами из-за нарушения иммиграционного законодательства. Как утверждает компания, тогда его вынудили подписать документ, передающий контроль над шахтой структурам Щукина.

Производственная мощность "Грамотеинской" составляет 2,5 миллиона тонн энергетического угля в год.

Щукин является фигурантом уголовного дела о вымогательстве 51% акций другой кузбасской угледобывающей компании - разреза "Инской", которое возбудил в ноябре 2016 года Следственный комитет РФ, указав, что рыночная стоимость этого пакета составляет не менее 1 миллиарда рублей. Также по этому делу проходят бывший глава следственного управления СК РФ по Кемеровской области Сергей Калинкин, два его подчиненных, вице-губернаторы региона Алексей Иванов и Александр Данильченко, начальник департамента административных органов Кемеровской области Елена Троицкая и доверенное лицо Щукина - Геннадий Вернигор.

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