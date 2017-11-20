"Роснефть" в 2018 году введет 20 установок по программе модернизации НПЗ

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. "Роснефть" ROSN в следующем году запустит 20 установок переработки нефти в рамках программы модернизации нефтеперерабатывающих заводов, сообщил глава Ростехнадзора Алексей Алешин.

"По состоянию на конец октября 2017 года завершены строительство и реконструкция многих объектов, введена в эксплуатацию 61 установка вторичной переработки нефти. Отложен ввод в эксплуатацию 22 объектов, установка гидрокрекинга на ОАО "ТАИФ-НК" планируется к запуску в конце текущего года, а 20 установок на заводах ПАО "Роснефть" еще чуть позже", - сказал Алешин.

Также он отметил, что ввод установки гидроочистки дизельного топлива на "Марийском НПЗ" переносится на неопределенный срок в связи с пересмотром самой концепции развития завода.

В понедельник вице-президент "Роснефти" Александр Романов сообщил, что компания планирует полностью завершить модернизацию НПЗ к 2025 году. Он отметил, что всего программа модернизации НПЗ "Роснефти" насчитывает строительство и реконструкцию более 50 установок, а объем инвестиций составляет 1 триллион рублей. На данный момент закончен этап по переходу на евростандарты, реконструировано более 30 объектов, добавил топ-менеджер крупнейшей российской нефтяной компании.

ФАС, Ростехнадзор, Росстандарт и нефтяные компании в 2011 году заключили соглашения по программам строительства и реконструкции НПЗ, предусматривающие перевод их на выпуск бензинов высоких классов. Соглашениями предусмотрены реконструкция и строительство до 2020 года 99 установок неглубокой переработки сырья с процессами, повышающими качество моторного топлива, и 37 установок глубокой переработки.