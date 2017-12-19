Доктрина энергетической безопасности РФ может быть скорректирована из-за новых угроз

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Научный совет при Совете Безопасности РФ предложил скорректировать Доктрину энергетической безопасности РФ в связи с новыми вызовами и угрозами в этой сфере, сообщила во вторник пресс-служба Совета Безопасности РФ.

"Анализ состояния и перспектив развития энергетической отрасли России, а также ситуации на мировых энергетических рынках показывает, что государство в последнее время сталкивается с новыми вызовами и угрозами в этой сфере. В связи с этим предложено подготовить проект скорректированной Доктрины энергетической безопасности", - говорится в релизе.