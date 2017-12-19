BHP Billiton пригрозила выйти из Всемирной ассоциации угля из-за разногласий во взглядах

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. BHP Billiton Ltd. сегодня заявила, что изучает возможность выхода из Всемирной ассоциации угля (World Coal Association) и Американской торговой палаты, сославшись на различия во взглядах и сомнения по поводу преимуществ от членства в этих организациях, сообщает Dow Jones.

Англо-австралийская горнодобывающая компания отметила, что анализ деятельности отраслевых ассоциаций выявил значительные различия между ее собственными позициями по вопросам климата и энергетической политики и позициями этих двух организаций.

В частности, по словам BHP Billiton, она не согласна с критикой Американской торговой палаты в адрес Парижского соглашения об изменении климата и предложений о выплатах за выбросы углекислого газа в атмосферу, а также с призывом Всемирной ассоциации угля изменить курс политики для стимулирования инвестиций в определенные технологии.

Как отметила BHP Billiton, она планирует обсудить с Американской торговой палатой эти различия во взглядах перед тем, как принимать решение о выходе из организации, что ожидается не позднее 31 марта 2018 года.

Компания также оповестит Всемирную ассоциацию угля о том, что приняла предварительное решение о выходе из организации. BHP Billiton приветствует ответную реакцию от ассоциации перед тем, как примет окончательное решение до 31 марта 2018 года.

Как заявила BHP Billiton, она также выявила различия с позицией Совета по полезным ископаемым Австралии (Minerals Council of Australia), но решила остаться членом этой организации. При этом компания добавила, что попросит совет воздержаться от активных действий в тех областях, где их взгляды не совпадают, и если это не произойдет в приемлемый срок, BHP Billiton поставит под вопрос членство в организации.