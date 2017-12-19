Директором департамента переработки нефти и газа Минэнерго РФ назначен Антон Рубцов

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Директором департамента переработки нефти и газа Минэнерго РФ с 19 декабря 2017 года назначен Антон Рубцов, сообщает министерство.

"В числе основных функций директора департамента переработки нефти и газа – формирование предложений по выработке и реализации государственной политики в сфере нефтеперерабатывающей промышленности, магистральных трубопроводов нефти и продуктов ее переработки, газоснабжения и газораспределения, а также нефтехимической промышленности", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Рубцов в последние годы отвечал за реализацию консалтинговых проектов и аналитическую поддержку органов государственной власти в отраслях ТЭКа в компании VYGON Consulting, а до этого занимал должность руководителя "Стратегии и развития бизнеса" в Энергетическом центре Московской школы управления "Сколково".

Также Рубцов возглавлял управление аналитического обеспечения в сфере государственного регулирования "Газпром нефти", работал в блоке стратегии и развитие бизнеса ТНК-ВР, был аналитиком по нефти и газу инвестиционной компании Rye, Man & Gor securities.