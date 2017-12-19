McDermott и CB&I проведут слияние на сумму $6 млрд

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Компании McDermott International Inc. и Chicago Bridge & Iron Co. NV, занимающиеся инфраструктурой и иными проектами для нефтегазовой отрасли, в понедельник объявили, что планируют провести слияние с оплатой исключительно акциями, сообщает Dow Jones.

Компании оценили сумму трансакции в 6 млрд долларов. Инвесторам McDermott будет принадлежать около 53% объединенной компании, а инвесторам CB&I – оставшиеся 47%. Как ожидается, ежегодная экономия к 2019 году составит около 250 млн долларов.

Главой компании будет гендиректор McDermott Дэвид Диксон. Штаб-квартира останется в Хьюстоне (Техас), где сейчас базируется McDermott.

"После объединения у нас расширятся операции во всей нефтегазовой отрасли, что поможет нам реагировать на меняющиеся потребности клиентов, а также укрепится финансовая позиция и появится большая финансовая гибкость в сравнении с положением CB&I в качестве независимой компанией", – заявил гендиректор CB&I Патрик Мюллен, который останется в компании на переходный период.

В совет наряду с Диксоном будут входить по пять директоров от каждой компании.

По завершении слияния акционеры CB&I получат по 2,47221 акции McDermott за каждую свою акцию, если только McDermott не завершит запланированную консолидацию акций из расчета 3 к 1 до закрытия сделки. В результате обратного сплита это соотношение сократится до 0,82407 акции за каждую бумагу CB&I.