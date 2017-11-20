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Бизнес-план "Роснефти" на 2018 г пока не отражает продления сделки ОПЕК+


Компании / Нефть

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Бизнес-план "Роснефти" ROSN на 2018 год пока не отражает продления сделки ОПЕК+, - компания ждет соответствующих директив, сообщил на пресс-конференции первый вице-президент российской нефтяной компании Павел Федоров.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а затем продлено до конца марта 2018 года. В ноябре страны ОПЕК+ вновь приняли решение продлить венскую сделку — до конца 2018 года.

"Если говорить о влиянии на уровни добычи соглашения ОПЕК+, то говорить сегодня об этом преждевременно. Наш бизнес-план следующего года - он не отражает потенциальных ограничений. Нам для того, чтобы они были реализованы, необходимо получение соответствующих директив по уровню уменьшения добычи на следующий год", - сказал Федоров.

"Мы, безусловно, выполняем все те вводные, которые у нас были, по сокращению уровня добычи до конца первого квартала следующего года, и мы ожидаем получения вводных", - отметил он.

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