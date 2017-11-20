Совдир "Роснефти" утвердил стратегию до 2022 г исходя из цены нефти не выше $47

СОЧИ, 18 дек - ПРАЙМ. Совет директоров "Роснефти" ROSN утвердил стратегию компании на период до 2022 года, заявил глава российской нефтяной компании Игорь Сечин. "Сегодня совет директоров одобрил в целом стратегию. Мы также доложили совету директоров об итогах реализации бизнес-плана 2017 года и наших планах на ближайшие два года - 2018-2019 год", - сообщил он на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

Как уточнил первый вице-президент российской нефтяной компании Павел Федоров, компания подготовила стратегию до 2022 года исходя из консервативных вводных, заложив на весь период цену нефти не выше 47 долларов. "Стратегия среднесрочная. Она подготовлена в крайне консервативных предположениях. Сегодняшнее наше предположение при перспективной цене нефти не превышает 47 долларов. Это крайне консервативные вводные, которые мы используем для того, чтобы отбирать инвестиционные проекты....", - сказал он на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

По словам Сечина, добыча углеводородов компании в 2017 году составит 281 миллион тонн нефтяного эквивалента. В 2016 году "Роснефть" увеличила добычу углеводородов на 4,3% - до 265,2 миллиона тонн нефтяного эквивалента по сравнению с предыдущим годом. Таким образом, рост показателя в 2017 году может составить почти 6%. "В этом году мы добудем 281 миллион тонн нефтяного эквивалента", - сказал Сечин на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

В июне Сечин сообщал, что прогноз добычи "Роснефтью" углеводородов на 2017 год с учетом соглашения ОПЕК+ составляет 280 миллионов тонн нефтяного эквивалента.

Глава "Роснефти" также сообщил, что российска компания и Eni приступили к бурению скважины на западно-черноморском участке. Начало разведочного бурения на совместном с итальянской Eni проекте на Западно-Черноморском участке в Черном море планировалось начать в конце декабря 2017 года - начале января 2018 года. Для бурения была привлечена полупогружная поисково-разведочная платформа Scarabeo 9, принадлежащая Saipem.

"Мы также доложили о ряде проектов, которые являются стратегическими для компании, в том числе и представили совету директоров нашу работу в Черном море, которая отличается высокой технологической сложностью и повышенными экологическими требованиями. Речь идет о том, что в эти дни мы приступили к физическому бурению глубоководной скважины на западно-черноморском участке черноморского шельфа", - сказал Сечин.

Глава "Роснефти" подчеркнул, что данный проект является очень важным. "На этом этапе мы считаем, что ресурсная база может составить до 600 миллионов тонн нефти на этом участке и порядка 100 миллиардов кубических метров газа", - добавил он.

По словам Сечина, график бурения рассчитан на 126 суток, но может быть скорректирован при получении дополнительной информации.

Дополнительный рост денежного потока "Роснефти" от реализации стратегии развития компании до 2022 года составит более 180 миллиардов рублей за пять лет только за счет добычи, при этом оценочный чистый эффект от реализации стратегии составит 15-20% от действующей капитализации компании.

"Оценочный чистый эффект от реализации стратегии составит 15-20% от действующей капитализации компании и приведет к органическому росту увеличения добычи не менее чем на 30 миллионов тонн, а также к получению дополнительного денежного потока в размере более 180 миллиардов рублей за пять лет", - сказал Сечин на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров компании.

Как уточнил представитель "Роснефти" речь идет о дополнительном росте денежного потока только за счет добычи. Совет директоров "Роснефти" в понедельник утвердил стратегию развития компании на период до 2022 года.

Инвестпрограмма "Роснефти" ROSN в 2018 году составит около 950 миллиардов рублей, в 2019 году - более 1 триллиона рублей, сообщил Федоров. "Мы говорим об инвестициях на следующий год на уровне порядка 950 миллиардов рублей... цифра 2019 года выше, чем цифра 2018 года, это связано с тем, что мы выходим на финальную стадию реализации крупных проектов, цифра будет выше, чем 1 триллион рублей", - сообщил Федоров.