JODI: Россия в октябре сохранила мировое лидерство по добыче нефти

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Россия в октябре вновь оказалась самым крупным нефтедобытчиком в мире, производя в среднем 10,298 миллиона баррелей в сутки, свидетельствуют данные организации "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI).

Второе место занимает Саудовская Аравия, которая в октябре добывала 10,056 миллиона баррелей в сутки, а замыкают тройку лидеров США с объемом добычи 9,283 миллиона баррелей в сутки. Минэнерго: Добыча нефти на шельфе РФ по итогам 2017 г вырастет на 61%

Добыча в России, по данным организации, выросла по сравнению с сентябрем на 0,2%, Саудовской Аравии - на 0,8%, а в США - сократилась на 2,1%. В сентябре ежедневный объем добычи РФ в среднем составлял 10,274 миллиона баррелей по сравнению с 9,973 миллиона баррелей в Саудовской Аравии и 9,481 миллиона баррелей в США.

Объем экспорта нефти Саудовской Аравии в октябре в месячном выражении увеличился на 4,9%, до 6,874 миллиона баррелей в сутки, в США - на 13,2%, до 1,667 миллиона баррелей в сутки. Данные по аналогичному показателю России JODI не указывает. При этом в сентябре Россия экспортировала 4,929 миллиона баррелей в сутки, а в августе – 5,149 миллиона баррелей в сутки, говорится в сообщении.

Переработка на НПЗ Саудовской Аравии снизилась в октябре на 4,5% к предыдущему месяцу, до 2,687 миллиона баррелей в сутки. В США нефтепереработка выросла на 3,3% по сравнению с сентябрем, до 15,973 миллиона баррелей в сутки. Переработка на НПЗ РФ при этом сократилась на 0,2% с показателя сентября, до 5,553 миллиона баррелей в сутки.

Второй по величине производитель нефти в ОПЕК - Ирак - сохранил добычу нефти в октябре на уровне предыдущего месяца - 4,36 миллиона баррелей в сутки, также сообщает JODI. Экспорт нефти в отчетном месяце сократился на 2,3%, до 3,765 миллиона баррелей в сутки. Согласно данным организации, в Нигерии экспорт нефти в октябре упал на 24% - до 1,7 миллиона баррелей в сутки, а объем добычи страны вырос на 0,8%, до 1,946 миллиона баррелей в сутки.