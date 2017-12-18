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Чистая прибыль "Русгидро" по МСФО за 9 месяцев снизилась на 17,6%


Компании / Энергосети

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Русгидро" по МСФО за 9 месяцев 2017 года снизилась на 17,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 30,804 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Выручка компании сократилась на 7,5% - до 248,604 миллиарда рублей. EBITDA "Русгидро" за отчетный период выросла на 1,7% - до 71,605 миллиарда рублей.

"Русгидро" - крупнейшая генерирующая компания в России. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,9 ГВт.

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