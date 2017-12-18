FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Статьи

Все статьи

Мнения аналитиков

Все мнения

DEA с партнерами начала добывать газ на проекте Reggane Nord в Алжире


Газ / Компании

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Нефтяная компания DEA Deutsche Erdoel AG, принадлежащая LetterOne (L1) российского бизнесмена Михаила Фридмана, совместно с партнерами ввела в эксплуатацию проект по добыче газа Reggane Nord, расположенный в Алжирской Сахаре, говорится в сообщении компании.

"Консорциум компаний Groupement Reggane Nord (GRN), в котором DEA принадлежит 19,5%, объявил о том, что 13 декабря 2017 года началась добыча на четырех из шести месторождений газа проекта Reggane Nord.

"Нефтегазовый сектор составляет основу экономики Алжира, и газ с проекта Reggane Nord внесет значительный вклад как в развитие энергетического сектора страны, так и в дальнейший рост бизнеса DEA", - приводятся в сообщении слова генерального директора DEA Deutsche Erdoel AG Томаса Раппуна (Thomas Rappuhn).

Проект Reggane Nord расположен в бассейне Reggane в Алжирской Сахаре и включает в себя шесть месторождений газа: Reggane, Azrafil Sud-Est, Kahlouche, Kahlouche Sud, Tiouliline и Sali. Реализует проект консорциум Groupement Reggane Nord (GRN), в который входят DEA Deutsche Erdoel AG (19,5%), Sonatrach (40%), Repsol (оператор проекта, 29,25%) и Edison (11,25%). Предполагаемый срок эксплуатации - 25 лет.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ