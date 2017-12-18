DEA с партнерами начала добывать газ на проекте Reggane Nord в Алжире

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Нефтяная компания DEA Deutsche Erdoel AG, принадлежащая LetterOne (L1) российского бизнесмена Михаила Фридмана, совместно с партнерами ввела в эксплуатацию проект по добыче газа Reggane Nord, расположенный в Алжирской Сахаре, говорится в сообщении компании.

"Консорциум компаний Groupement Reggane Nord (GRN), в котором DEA принадлежит 19,5%, объявил о том, что 13 декабря 2017 года началась добыча на четырех из шести месторождений газа проекта Reggane Nord.

"Нефтегазовый сектор составляет основу экономики Алжира, и газ с проекта Reggane Nord внесет значительный вклад как в развитие энергетического сектора страны, так и в дальнейший рост бизнеса DEA", - приводятся в сообщении слова генерального директора DEA Deutsche Erdoel AG Томаса Раппуна (Thomas Rappuhn).

Проект Reggane Nord расположен в бассейне Reggane в Алжирской Сахаре и включает в себя шесть месторождений газа: Reggane, Azrafil Sud-Est, Kahlouche, Kahlouche Sud, Tiouliline и Sali. Реализует проект консорциум Groupement Reggane Nord (GRN), в который входят DEA Deutsche Erdoel AG (19,5%), Sonatrach (40%), Repsol (оператор проекта, 29,25%) и Edison (11,25%). Предполагаемый срок эксплуатации - 25 лет.