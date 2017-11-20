ФРГ считает важным оценить последствия проекта "Северный поток-2", в том числе для Украины

БЕРЛИН, 18 дек - ПРАЙМ. ФРГ считает важным контроль за последствиями реализации проекта "Северный поток-2", в том числе для Украины, заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Мы в прошлом много говорили об этом, для нас всегда было важно, чтобы эта коммерческая активность для затронутых стран, таких как Словакия и прежде всего Украина, чтобы последствия ее были контролируемы, чтобы была обеспечена невозможность провалов. Это политическая задача, которая связана к этим коммерческим решением", - сказал Зайберт.

Он добавил, что позиция немецкого правительства в отношении "Северного потока-2" остается неизменной, как к "коммерческому решению компаний-участников", которое "должно соответствовать существующему законодательству".

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего СПГ.

Оператором проекта общей стоимостью 9,5 миллиарда евро выступает компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром" GAZP. Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждая. "Газпром" же предоставит другую половину средств — 4,75 миллиарда евро. При этом участники проекта планируют 70% инвестиций покрыть за счет привлечения проектного финансирования.