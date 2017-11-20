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Сечин обсудил с президентом Кубы поставки нефти и нефтепродуктов и совместные проекты


Компании / Нефть

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Глава "Роснефти" ROSN Игорь Сечин встретился с президентом Кубы Раулем Кастро, обсудили поставки нефти и нефтепродуктов и совместные проекты, сообщается на сайте "Роснефти".

"Главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин в рамках рабочей поездки в Латинскую Америку был принят президентом Республики Куба Раулем Кастро. В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, связанных с развитием двухсторонних отношений в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Куба, реализацией совместных добычных проектов на суше и перспективами развития проектов на шельфе", - говорится в сообщении.

Также стороны оценили возможность взаимодействия при модернизации нефтеперерабатывающего завода в городе Сьенфуэгос.

Отмечается, что Сечин и Кастро выразили надежду на активное развитие углеводородного потенциала страны за счет опыта и технологических компетенций "Роснефти".

Как отмечает компания, "Роснефть" продолжает работу по расширению сотрудничества с компанией Cubametales. В мае и июне 2017 года в адрес Cubametales были организованы поставки 200 тысяч тонн нефти в рамках межправительственного соглашения между Кубой и РФ, а в июле и августе - отгружены базовые масла общим объемом около 17 тысяч тонн.

В ходе дальнейших переговоров с Cubametales был согласован и подписан договор на последующие поставки нефти и нефтепродуктов. В октябре представители "Роснефти" ознакомили кубинскую делегацию с ходом реконструкции Туапсинского НПЗ. Также в октябре "Роснефть" сообщала, что планирует развивать сотрудничество с Кубой в расширении объема поставок и добычи нефти, а также модернизации НПЗ в Сьенфуэгосе.

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