Wintershall начала добычу нефти на месторождении Maria в Норвегии на год раньше планов

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Немецкая Wintershall начала добычу нефти на месторождении Maria на шельфе Норвегии на год раньше планировавшихся изначально сроков, говорится в сообщении компании.

"Добыча началась на год раньше запланированного срока, а затраты на запуск, составившие порядка 1,2 миллиарда евро, оказались на 20% меньше ожидаемых... Успешная реализация проекта Maria стала возможной благодаря необычному подходу, реализованному дочерней компанией концерна BASF (Wintershall - ред.)", - сообщает компания.

В частности, вместо строительства новой эксплуатационной платформы для месторождения Maria, Wintershall присоединила его к уже существовавшей инфраструктуре близлежащих месторождений. "Мы подключили оборудование для эксплуатации месторождения Maria через сеть трубопроводов... к трем расположенным неподалеку платформам, эксплуатируемым нашим партнером Statoil: Kristin, Heidrun и Asgard B", - приводятся в релизе слова исполнительного директора Wintershall Norge ("дочка" Wintershall в Норвегии) Хуго Дайхграфа.

Соединение Maria с соседними месторождениями, помимо прочего, должно поспособствовать и увеличению срока эксплуатации этих месторождений. В целом собственная добыча Wintershall в Норвегии теперь выросла до 100 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день.

Месторождение Maria расположено примерно в 20 километрах восточнее от месторождения Kristin и примерно в 45 километрах южнее от месторождения Heidrun в области Хальтенбанкен в Норвежском море. Участниками проекта являются Wintershall Norge (оператор производства, имеет долевое участие в 50%), Petoro AS (30%) и Spirit Energy (20%). Добываемые запасы месторождения оцениваются примерно в 180 миллионов баррелей нефтяного эквивалента, предполагаемый срок его эксплуатации - 22 года.

Wintershall - дочернее предприятие концерна BASF. В России Wintershall совместно с "Газпромом" разрабатывает первый, четвертый и пятый участки ачимовских залежей Уренгойского месторождения, Южно-Русское месторождение, владеет акциями оператора "Северного потока", участвует в проекте "Северный поток-2".