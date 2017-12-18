Statoil утроит добычу нефти в Бразилии за счет сделки с Petrobras на $2,9 млрд

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Норвежская нефтяная компания Statoil приобретет у бразильской компании Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) 25% акций крупного нефтяного месторождения Roncador (Ронкадор) в бассейне Campos в Бразилии, говорится в сообщении Statoil.

Это позволит компании нарастить свою добычу нефти в Бразилии почти в три раза. "Сделка позволит увеличить добычу Statoil в Бразилии почти на 175%, до 110 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день с 40 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день", - говорится в сообщении компании.

При этом отмечается, что оператором месторождения останется Petrobras с долей в 75%.

Общая стоимость сделки включает первоначальный платеж в размере 2,35 миллиарда долларов, а также дополнительные условные платежи в размере до 550 миллионов долларов.

Roncador было самым крупным месторождением на шельфе Бразилии в 1990-х годах, а в настоящее время является третьим по величине месторождением в портфеле Petrobras с объемом 10 миллиардов баррелей нефтяного эквивалента.

Statoil более 30 лет разрабатывает углеводороды на норвежском континентальном шельфе. Крупнейшим акционером Statoil является Норвегия.