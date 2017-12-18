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Ключевые игроки представили планы разработки нефтеместорождения "Азадеган" в Иране


Компании / Нефть

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Несколько ведущих нефтегазовых компаний представили результаты своих исследований по планам разработки одного из крупнейших нефтяных месторождений "Азадеган" (Azadegan), говорится в сообщении Национальной иранской нефтяной компании (NIOC).

Среди компаний, представивших свои планы - французская Total, англо-голландская Royal Dutch Shell, китайская CNPC и японская Inpex, сообщил управляющий директор NIOC Али Кардор (Ali Kardor). Он подчеркнул, что NIOC уже изучает представленные документы, и добавил, что еще несколько компаний запросили больше времени на то, чтобы представить свои технические оценки месторождения.

Ранее в декабре министр нефти Ирана Бижан Зангане сообщил, что тендерный процесс по проекту уже начался. Он отметил, что если все будет нормально, сделка, касающаяся "Азадегана", скорее всего, будет закрыта до следующего лета.

Месторождение "Азадеган" расположено в 80 километрах от богатого нефтяными ресурсами города Ахваза (Ahvaz) в юго-западной части Ирана. Месторождение входит в тройку крупнейших в мире после "Аль-Гавара" и "Бургана".

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