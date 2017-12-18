FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Статьи

Все статьи

Мнения аналитиков

Все мнения

"Транснефть" приостановила отгрузку нефти на экспорт в порту Новороссийска из-за шторма


Компании / Нефть

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. "Транснефть" приостановила отгрузку нефти на экспорт в порту Новороссийска из-за шторма, сообщил журналистам советник президента компании Игорь Демин.

"В Новороссийске вчера в полдень начался шторм. На рейде в ожидании начала погрузки 2 танкера", - сказал он.

Демин уточнил, что Балтийские порты и Козьмино работают по графику.

"На ж/д эстакаде Никольское продолжает действовать конвенция на дизель в направлении Туапсе из-за скопления не разгружаемых составов на путях станции назначения. Отставание от графика 28 тысяч тонн", - добавил Демин. Конвенция была введена 14 декабря.

"Прием в систему и поставки на НПЗ идут без ограничений", - подытожил представитель компании.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ