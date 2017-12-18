МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. "Транснефть" приостановила отгрузку нефти на экспорт в порту Новороссийска из-за шторма, сообщил журналистам советник президента компании Игорь Демин.

"В Новороссийске вчера в полдень начался шторм. На рейде в ожидании начала погрузки 2 танкера", - сказал он.

Демин уточнил, что Балтийские порты и Козьмино работают по графику.

"На ж/д эстакаде Никольское продолжает действовать конвенция на дизель в направлении Туапсе из-за скопления не разгружаемых составов на путях станции назначения. Отставание от графика 28 тысяч тонн", - добавил Демин. Конвенция была введена 14 декабря.

"Прием в систему и поставки на НПЗ идут без ограничений", - подытожил представитель компании.