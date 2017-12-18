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Saudi Aramco согласилась с планом Schlumberger по развитию промышленного центра


Компании / Нефть

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco согласилась с планом, предложенным Schlumberger и предусматривающим разработку и развитие современного центра обрабатывающей промышленности на территории технопарка King Salman Energy Park, говорится в релизе саудовской компании.

Разработка промышленного центра пройдет на территории площадью более 500 тысяч квадратных метров. Завершение первой фазы запланировано на второй квартал 2018 года. Новый центр будет производить продукцию для бурения, разведки и добычи, а также транспортировки нефти, уточняется в релизе.

"Эта инициатива подчеркивает ключевую позицию Саудовской Аравии как регионального и глобального центра энергетической промышленности", - приводятся в сообщении слова спонсора программы, вице-президента Saudi Aramco по upstream Мухаммеда аль-Кахтани (Mohammed al-Qahtani).

Saudi Aramco была основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности Саудовской Аравии.

Компания Schlumberger является ведущим мировым поставщиком технологий для комплексной оценки пласта, строительства скважин, управления добычей и переработки углеводородов. Работает более чем в 85 странах. Штаб-квартиры компании расположены в Париже, Хьюстоне, Лондоне и Гааге.

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